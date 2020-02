Lledoners acorda que Forn surti de la presó 5 dies a la setmana i Puig de les Basses n'autoritza 3 a Bassa

L'exconseller d'Interior utilitzarà el 100.2 per treballar i l'exconsellera de Treball per tenir cura d'un familiar

Actualitzada 13/02/2020 a les 16:50

La Junta de Tractament de la presó de Lledoners ha acordat concedir a l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, l'article 100.2 per treballar. Segons ha informat la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Forn podrà sortir del centre penitenciari durant 12, 5 hores al dia els cinc dies de la setmana. Per la seva banda, les mateixes fonts han informat que la Junta de Tractament del Centre Penitenciari de Puig de les Basses també ha concedit aquest permís a l'exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, a qui se li permetrà sortir tres dies a la setmana durant 8 hores al dia per tenir cura d'un familiar d'edat avançada.Precisament aquest dijous, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha fet ús per primera vegada d'aquest article i ha pogut sortir de la presó per anar a treballar a la seva empresa de Sentmenat i fer voluntariat. Aquest dimecres, va ser la Junta de Tractament de Mas d'Enric que va decidir aplicar aquest article a l'expresidenta del parlament, Carme Forcadell, que també podrà sortir tres dies a la setmana per fer voluntariat i tenir cura d'un familiar.La setmana passada, la Junta de Tractament de Lledoners ja va acordar l'aplicació d'aquest article a Jordi Sànchez, per fer voluntariat, que podrà sortir tres dies entre setmana durant onze hores.