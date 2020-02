Joaquín Sabina, operat d'urgència d'un hematoma intracranial per la caiguda al Wizink Center

El seu representant ha informat que l'operació ha estat satisfactòria i que el seu estat «no és greu»

Joaquín Sabina, que aquest dimecres va patir una caiguda des de dos metres d'altura de l'escenari del WiZink Center al fossat es troba ingressat en la Unitat de Vigilància intensiva de la clínica Ruber Mirasierra amb un hematoma intracranial provocat per un cop al cap.Els metges que atenen l'artista han decidit intervenir-lo quirúrgicament d'urgència malgrat que és un malalt d'alt risc, ja que fa 19 anys va patir un ictus.L'operació quirúrgica a la qual ha estat sotmès el cantant ha conclòs satisfactòriament, segons que ha informat a Efe el seu representant des de la mateixa clínica.A l'espera d'un comunicat oficial de l'hospital, el seu portaveu ha comunicat que el seu estat «no és greu», que tot ha sortit «molt bé» i que el cantant, que ha hagut de ser operat per un «petit coàgul», estarà 48 hores en observació.Semblava que tot havia quedat en un incident menor. Però finalment, la caiguda de Joaquín Sabina el dia en què complia 71 anys ha estat més greu del que es pensava. El cantant de Jaén va patir l'accident al voltant de les 21.30 hores, quan tot just feia mitja hora que havia iniciat el concert. Mentre parlava i caminava per l'escenari, Joaquín Sabina es va precipitar al fossat de separació amb el públic.Sabina va ser atès immediatament pels sanitaris que es trobaven al WiZink Center i uns minuts després va tornar a l'escenari en una cadira de rodes que empenyia Joan Manuel Serrat. El veterà compositor i músic va assegurar que es trobava bé, però que un cop molt dolorós en l'espatlla l'obligava a anar-se a l'hospital i, per tant, cancel·lar el concert.