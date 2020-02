El Parlament demana incorporar l'educació sexual des de l'etapa infantil fins a l'ESO per evitar la violència masclista

La cambra insta el Govern a promoure una pla per eradicar l'assetjament escolar al col·lectiu LGTBI

Actualitzada 13/02/2020 a les 18:39

El Parlament de Catalunya ha demanat al Govern que incorpori l'educació sexual des de l'etapa infantil fins a l'ESO per tal de «contribuir a evitar situacions de violència masclista i assetjament» amb els vots a favor de tots els grups excepte el PPC, que s'ha abstingut. Es tracta d'un punt transaccionat amb JxCat i ERC d'una moció de Cs que també insta la Generalitat a recollir l'assetjament escolar als projectes educatius dels centres i a visibilitzar-lo amb l'objectiu de fer-hi front, propostes que s'han aprovat per unanimitat. El Parlament també ha reclamat, malgrat l'abstenció de JxCat i ERC, un pla específic per eradicar l'assetjament escolar al col·lectiu LGTBI.