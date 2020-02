El coronavirus provoca a la Xina 254 noves morts i més de 15.000 nous infectats

Part de l'augment de persones afectades es deu al canvi de criteri en la comptabilització per part de les autoritats sanitàries d'Hubei

Actualitzada 13/02/2020 a les 13:59

El coronavirus es va cobrar altres 254 vides a la Xina aquest dimecres, jornada en la qual es van confirmar 15.152 nous casos després que les autoritats sanitàries d'Hubei, la província on va sorgir el brot, canviessin els criteris per a comptabilitzar als infectats.Segons les dades publicades avui per la Comissió Nacional de Sanitat, el número total de morts pel COVID-19 -nou nom oficial de la malaltia- s'eleva a 1.367, mentre que el de contagis provats se situa en 59.805.El canvi del sistema de classificació de casos a la regió centre-oriental d'Hubei va implicar que durant la jornada d'ahir s'afegissin en aquesta província 242 morts i 14.480 nous contagis al balanç.Això representa, amb gran diferència, el major nombre de morts registrat en un sol dia en aquesta província, el rècord diari de la qual de decessos s'havia aconseguit el passat 10 de febrer amb 103, encara que la premsa oficial tracta de calmar els ànims assegurant que tot es deu als nous criteris.Les autoritats d'aquesta província van explicar que ara s'inclouran en els càlculs «a aquells pacients que han estat clínicament diagnosticats». Fins ara, els casos es confirmaven per mitjà de proves realitzades amb equips que escassejaven a la província, i el nou criteri donarà més atribucions als metges per a poder diagnosticar els contagis.Encara que no s'han fet públics molts més detalls sobre aquestes noves guies, els representants de l'Executiu provincial encarregats dels assumptes sanitaris van assegurar que permetran «als pacients rebre un tractament a temps».La setmana passada, les autoritats sanitàries d'Hubei havien assenyalat que començarien a reconèixer els resultats de tomografies computades per a confirmar les infeccions, la qual cosa permetria als hospitals aïllar més ràpidament als pacients.La Comissió Nacional de Sanitat va informar avui que, fins a la passada mitjanit hora local (16.00 GMT del dimecres), s'havien registrat 8.030 casos greus en tot el país, mentre que 5.911 persones han estat donades d'alta després de superar la malaltia.Segons les dades oficials, s'ha realitzat seguiment mèdic a més de 471.000 persones que han estat en contacte pròxim amb els infectats, de les quals el 38% segueixen en observació.Fins avui, tots els decessos menys dos —a Filipines i Hong Kong— s'han produït a la Xina continental i, encara que una trentena de països compten amb casos diagnosticats de pneumònia de Wuhan, la Xina acapara entorn del 99% dels infectats.Els símptomes del nou coronavirus són en molts casos semblants als d'un refredat, però poden venir acompanyats de febre i fatiga, tos seca i dispnea (dificultat per a respirar).