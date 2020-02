Cuixart utilitza per primer cop l'article 100.2 i aposta per seguir treballant «per la llibertat i l'amnistia»

Actualitzada 13/02/2020 a les 10:38

Cuixart ha apostat per seguir treballant per «l'amnistia i la llibertat» i ha agraït els seus empleats el suport que li han transmès en els darrers dos anys i l'esforç que han fet garantir la supervivència de l'empresa Aranow, de la qual n'és propietari. «Hem demostrat que som un equip», ha apuntat el president d'Òmnium visiblement emocionat davant una vintena de treballadors. «Hem mantingut els llocs de treball sense renunciar a ser el que som», ha destacat.Cuixart ha sortit aquest dijous de la presó fent ús per primer cop de l'article 100.2 que la Junta de Tractament de Lledoners va concedir-li el passat 6 de febrer. Es tracta d'un permís que els presos classificats en segon grau poden demanar per anar a treballar i fer voluntariat.