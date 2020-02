Bústies públiques i vehicles de Correos apareixen pintats amb estelades arreu de Catalunya

El mateix grup que va boicotejar diversos radars de trànsit, 'l'Estaca' ho ha reivindicat

Actualitzada 13/02/2020 a les 11:36

Furgonetes de l'empresa Correos i bústies públiques d'arreu de Catalunya han aparegut aquesta matinada amb pintades. En la majoria dels casos s'ha tapat l'escut de la companyia (que duu una corona en el logotip) i s'hi han pintat estelades.L'acció ha estat reivindicada per un grup, l'Estaca', que ha penjat fotografies de l'acció realitzada a diversos municipis catalans, a través del seu canal de Telegram.Malgrat que en algun cas també hi ha pintades indicant la frase, «Ull x Ull», l'única proclama que el grup ha publicat és la d'indicar que en aquesta ocasió «la companyia estatal 'Grupo Correos' ha repartit Cartes per la Independència arreu de Catalunya». El missatge afegeix que han llegit una d'aquestes cartes i diu: «Malgrat tot, avancem! Independència! Salut i República».D'acord amb les imatges que han publicat des del grup, algunes de les accions les han realitzades a Amposta, Gandesa, Deltebre, la Ràpita, Móra la Nova, Móra d'Ebre i Tivissa, entre d'altres.El mateix grup de L'Estaca va ser el que fa uns mesos va reivindicar, penjant també imatges a Telegram, les accions de boicot de diversos radars de trànsit distribuïts a les carreteres catalanes.