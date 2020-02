L'exconseller de Cultura diu que l'assegurança de responsabilitat civil «està fallant més que una escopeta de fira»

Actualitzada 12/02/2020 a les 13:55

L'exconseller de Cultura, Santi Vila, considera que «objectivament parlant» de la seva fiança pel cas Sixena «se n'hauria d'haver fet càrrec la Generalitat». En una entrevista a Rac1 aquest dimecres, Vila ha assegurat que ha parlat amb la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i que el departament "no sap de quina manera fer-ho». «Teníem una assegurança de responsabilitat civil que està fallant més que una escopeta de fira», ha dit l'exconseller. Vila va demanar aquest dimarts al jutjat d'instrucció 3 d'Osca un mes més per aconseguir la fiança de 216.000 euros pel cas de desobediència per no haver lliurat a l'Aragó les 44 obres d'art de Sixena del Museu de Lleida.