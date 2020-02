Sanitat no preveu ara com ara més mesures preventives en el Mobile per protegir els ciutadans davant del coronavirus

El Ministeri i el Departament de Salut redoblen el missatge que «no hi ha cap motiu sanitari per cancel·lar» el congrés

Actualitzada 12/02/2020 a les 17:30

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimecres que ara com ara no es preveuen mesures addicionals per al Mobile World Congress (MWC), més enllà de les que ja s'han anunciat en els darrers dies, i ha subratllat que l'únic objectiu que els guia és protegir la salut dels ciutadans. «Si haguéssim de prendre mesures addicionals per protegir-ne la salut, ho faríem. Avui no hi ha cap raó que ens aconselli prendre cap mesura addicional respecte a cap esdeveniment previst a Barcelona, Catalunya ni a Espanya», ha recalcat el ministre després de reunir-se amb la consellera de Salut, Alba Vergés, a l'Hospital Clínic. Vergés ha insistit que «no hi ha cap motiu sanitari per cancel·lar cap esdeveniment, tampoc el Mobile».Illa ha confirmat que aquest dijous acaba la quarantena dels 19 ciutadans repatriats de Wuhan i dels quatre turistes a la Gomera i que cap ha presentat símptomes de la malaltia.