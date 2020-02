Lidl alerta sobre dos lots de pots d'orenga per risc de danys al fetge

La cadena tornarà els diners als consumidors sense que calgui presentar el tiquet de compra

Actualitzada 12/02/2020 a les 16:53

La cadena de supermercats Lidl ha alertat a la seva pàgina web que dos lots d'orenga de la marca Kania Orégano de 7,5 grams, contenen alcaloide pirrolizidínic i, per tant, informen del risc de patir danys al fetge.Els lots que contenen alcaloide pirrolizidínic en gran quantitat són els LA91832 i LC91834, amb una data de consum preferent de juliol de 2022, el proveïdor dels quals és Weiand Gmbh.La cadena ha retirat de la venda aquests lots i demana als consumidors que n'hagin comprat que el tornin a qualsevol establiment i se'ls tornarà els diners, inclús sense presentar tiquet de compra.Els alcaloides són components vegetals procedents de plantes no desitjades que creixen al costat dels cultius i que no han estat correctament separades durant la collita. El seu consum prolongat pot provocar afeccions al fetge.