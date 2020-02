L'organització continua monitoritzant de prop l'evolució del virus

Actualitzada 12/02/2020 a les 16:13

GSMA, la patronal mundial dels operadors mòbils, ha decidit aquest dimecres mantenir de moment l'edició d'aquest any del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona malgrat l'onada de cancel·lacions de companyies assistents pel temor al coronavirus.Així ho han confirmat a Efe fonts de la GSMA, que precisen que l'organització continua monitoritzant de prop l'evolució del virus i que mantindrà contactes regulars amb les autoritats sanitàries globals i espanyoles, així com amb experts, per a garantir el benestar dels assistents.