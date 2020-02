GSMA convoca una reunió d'urgència per decidir si cancel·la el Mobile World Congress

Actualitzada 12/02/2020 a les 13:30

L'organitzadora del Mobile World Congress ha convocat una reunió d'urgència a les 14.00 hores per decidir què fer amb l'esdeveniment després del degoteig de baixes d'empreses pel coronavirus. Segons ha confirmat l'ACN, la reunió se celebrarà per videoconferència, i hi participarà el consell de la GSMA, que inclou 26 membres, entre ells els principals operadors de telefonia del món. La trobada té lloc quan ja són més de 30 les companyies que han decidit no venir a Barcelona com a prevenció pel Covid-19.Algunes de les últimes en anunciar la seva baixa han estat Nokia o la britànica BT. A la llista també hi ha grans empreses com LG, Ericsson, AT&T, NTT Docomo, Amazon, Facebook, Intel o Rakuten.