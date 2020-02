Educació assegura que no hi haurà concerts educatius per a les escoles que segreguen per gènere

Bargalló diu que l'elecció de centre s'ha de circumscriure a l'oferta disponible i no pot suposar «privilegis»

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha assegurat aquest dimecres que «no hi haurà concerts educatius per a aquelles escoles que segreguen per gènere». Al ple del Parlament, on ha respost sengles preguntes del PPC i CatECP sobre els nous decrets que prepara el Govern en matèria educativa –el d'admissions i el de concerts–, Bargalló ha dit que pretenen «defensar drets» i «no defensaran privilegis», ja que l'elecció del centre educatiu per part dels pares dels alumnes «només es pot entendre en el marc de la programació de l'oferta» i no pot suposar la segregació dels alumnes. «Hem de defensar els drets i acabar amb els privilegis», ha reblat.