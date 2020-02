Colau diu que Barcelona està «perfectament preparada» per acollir el MWC

L'alcaldessa diu que no hi ha motiu per aplicar mesures d'emergència

Actualitzada 12/02/2020 a les 14:40

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que la ciutat està «perfectament preparada» per acollir el Mobile World Congress. En declaracions als periodistes, Colau ha insistit que els màxims representants de les administracions públiques en matèria de sanitat diuen que «no hi ha motiu» per aplicar mesures d'emergència, que no hi ha cap cas de coronavirus a la península i que tot l'equipament sanitari públic està preparat per actuar si se'n detectés algun. Per tot plegat, ha volgut donar un missatge de «calma i prudència» i ha demanat «no estendre rumors, sobretot sense contrastar».També ha indicat que l'Ajuntament, la Generalitat i l'Estat estan en contacte permanent amb els organitzadors. En tot cas, ha refermat que el primer en el que pensen és en la ciutadania, i que si hi hagués algun risc, serien els primer que demanarien mesures per protegir els veïns.Colau i la corporació municipal han visitat aquest dimecres la comunitat de les Germanes Clarisses al Monestir de Pedralbes amb motiu de Santa Eulàlia.