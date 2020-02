Els organitzadors del Mobile World Congress de Barcelona han decidit suspendre la trobada pel risc del coronavirus, segons dues fonts consultades per l'ACN. La decisió s'ha pres en el marc d'una reunió extraordinària dels membres del GSMA, l'entitat responsable de la trobada, que en un principi s'havia de celebrar el divendres però que s'ha avançat pel degoteig d'empreses que han anunciat que no hi assistirien per evitar posar el seu personal i els seus clients en cap tipus de risc. Fins ara ho han fet una quarantena de firmes, algunes tan importants com Sony, AT&T, Vodafone, LG o Facebook. Fins a aquest dimecres al migdia els directius del GSMA afirmaven que la trobada es mantenia, però finalment a la reunió s'ha decidit suspendre-la.







També indica que els amfitrions de la ciutat «respecten i entenen» la decisió, i afirma que tots plegats continuaran treballant «a l'uníson» per a la trobada del 2021 «i per a futures edicions» de l'esdeveniment. El màxim portaveu del GSMA, John Hoffman, ha indicat a través d'un comunicat penjat al web de l'entitat poc després que comencés a difondre's la cancel·lació, que «la preocupació global a l'entorn del brot de coronavirus, la preocupació pels viatges i altres circumstàncies, fan impossible per a GSMA mantenir l'esdeveniment».