Busquen un veí de Sitges desaparegut dissabte passat

Jordi Romà Lledos té 77 anys i va marxar de casa amb el seu cotxe, un Seat Toledo blau fosc

Actualitzada 11/02/2020 a les 19:31

El passat dissabte 8 de febrer, Jordi Romà Lledos de 77 anys va marxar de casa seva, a Sitges, amb el seu cotxe, avui dimarts, els seus familiars i amics demanen la col·laboració ciutadana per tal de localitzar-lo.Aquest veí de Sitges va marxar de casa amb el seu cotxe, un Seat Toledo blau fosc, matricula B4360VX, amb un adhesiu negre del drac de Sitges.Segons informa el seu entorn, Romà no pateix cap malaltia que l'hagi pogut desorientar i, de fet, el seu estat de salut sempre ha estat bo, indiquen però que pateix una mica de sordesa i que hi sent poc.