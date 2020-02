Arrimadas espera que el PP «rectifiqui» i s'avingui a fer llistes conjuntes a Catalunya, Euskadi i Galícia

«Cal pensar en els espanyols i en els ciutadans, no en els interessos de partit», diu la portaveu de Cs al Congrés

Actualitzada 12/02/2020 a les 13:05

La portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, ha esperat que el PP «rectifiqui» i s'avingui a fer llistes conjuntes a Catalunya, Euskadi i també a Galícia. «Cal pensar en els espanyols i en els ciutadans, no en els interessos de partit. Per això ho proposem als tres territoris perquè als tres hi ha amenaça real nacionalista», ha dit Arrimadas als passadissos del Congrés després de la sessió de control. Fonts de Cs han lamentat que el PP no és clar i insisteixen a plantejar coalicions als tres territoris, inclòs Galícia i no només a Catalunya i el País Basc.