Xiaomi confirma que assistirà al MWC i reforça les mesures de precaució pel coronavirus

Actualitzada 11/02/2020 a les 08:57

Xiaomi ha confirmat que assistirà al Mobile World Congress (MWC), que se celebra a Barcelona del 24 al 27 de febrer, «segons el previst». En un comunicat, ha informat que davant de la situació provocada pel coronavirus extremaran les mesures de precaució i, per exemple, garantirà que tots els treballadors i alts executius que viatgin de la Xina hauran estat fora del país com a mínim 14 dies abans de l'inici del congrés i no tindran símptomes. A més, garanteixen que l'estand i tots els productes exhibits «es desinfectaran amb freqüència», així com que el personal del mateix serà de les oficines locals d'Europa i no haurà tingut cap símptoma en els 14 dies previs a la presentació dels nous productes, prevista per al diumenge 23.