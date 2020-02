Un estudi descobreix que el coronavirus pot incubar fins a 24 dies, i no 14 com es creia

Una recerca afirma que la incubació pot ser asimptomàtica durant 24 dies, 10 dies més del que es creia fins ara

Actualitzada 11/02/2020 a les 13:39

Incubació asimptomàtica

Mortalitat baixa

El període d'incubació del coronavirus pot arribar a ser de fins a 24 dies, i no 14 com es pensava fins ara, segons un estudi realitzat per 37 investigadors, entre ells l'epidemiòleg xinès Zhong Nanshan.Segons ha explicat Nanshan, el període d'incubació de la pneumònia, que ja ha matat a més de 1.000 persones a la Xina, podria ser tan curt com de zero dies o tan llarg com de 24, 10 dies més dels que es creia fins ara.La recerca confirma que la febre, considerada fins al moment un dels primers símptomes del brot, es va manifestar en un 43,8% dels pacients en la seva primera visita al metge i es va acabar desenvolupant en un 87,9% després del seu ingrés hospitalari.Les disposicions de quarantena per a aquells sospitosos de portar la infecció actualment s'estenen durant 14 dies, temps en el qual el portador pot no presentar símptomes. Alguns experts han suggerit que el virus pot transmetre's durant aquesta incubació asimptomàtica, encara que uns altres han posat en dubte aquesta hipòtesi.L'absència de febre, segons explica l'estudi, és més freqüent entre els pacients estudiats que la síndrome respiratòria aguda greu (SARS) i la síndrome respiratòria d'Orient Mitjà (MERS), per la qual cosa «pot ser que no es diagnostiqui a aquests pacients si la vigilància per a determinar els casos de contagi se centra sobretot en la detecció de febre». El mateix succeeix amb les proves de l'escàner de tomografia, que només va detectar símptomes d'una possible infecció en la meitat dels casos analitzats, però segons apunta el portal de notícies privat Caixin, les anàlisis d'àcid nucleic «estan donant molts falsos negatius».La mostra es va realitzar sobre 1.099 pacients amb infecció de coronavirus diagnosticada fins al 29 de gener en 552 hospitals de 31 regions de la Xina, amb una mitjana d'edat de 47 anys i dels quals el 41,9% eren dones.Entre els pacients, el 26% no havia viatjat a Wuhan, epicentre de l'epidèmia o estat en contacte amb gent d'allí recentment. El període mitjà d'incubació del virus va ser de tres dies i no de 5,2 com s'havia conclòs en anteriors recerques, encara que els casos estudiats indiquen alguna incubació de fins a 24 dies.Així mateix, l'estudi mostra que el coronavirus «té una taxa de mortalitat relativament menor que el SARS i el MERS», com també va apuntar l'epidemiòleg Ian Lipkin, director del Centre d'Infeccions i immunitat de la universitat estatunidenca de Columbia i a càrrec de l'equip de resposta al SARS a la Xina el 2002 i 2003.«Hi ha una mortalitat aproximada del 2% (dels pacients infectats de coronavirus). El SARS va tenir una taxa de mortalitat de gairebé el 10%, mentre que la del MERS va ser al voltant del 35%», va afirmar Lipkin. «Quan ho compares amb la grip, va continuar l'epidemiòleg, de la qual hi ha fins a 1.000 milions de casos a l'any a tot el món, amb entre 350.000 i 650.000 morts, encara que és una taxa de mortalitat del 0,1%, és un número molt major».L'expert va indicar que, en vistes de com evoluciona l'epidèmia i el probable nombre total de casos a conèixer-se en el futur, la taxa de mortalitat del nou coronavirus serà possiblement menor del 2% calculat fins avui i es va atrevir a pronosticar que «serà molt de menor de l'1%».Al seu torn, Lipkin va destacar la facilitat de la transmissió del virus, per la qual cosa no va descartar que hi hagués brots futurs d'aquesta epidèmia.