Un error a Windows 7 impedeix que els usuaris puguin apagar l'ordinador

El passat 14 de gener Microsoft va deixar de donar suport al sistema operatiu Windows 7

Actualitzada 11/02/2020 a les 17:22

Un error al sistema operatiu Windows 7 impedeix als usuaris apagar i reiniciar l'ordinador, aquest error es produeix després que Microsoft anunciés a mitjans de gener que deixaria de donar suport a aquest sistema operatiu.En el moment que els usuaris intenten apagar o reiniciar l'ordinador, apareix el següent missatge: «no tiene permiso para apagar y reiniciar este ordenador».Molts usuaris s'han fet ressò d'aquest problema en fòrums com Reddit. Alguns usuaris d'aquesta web suggereixen que per solucionar l'error temporalment s'ha de crear un compte d'administrador i iniciar la sessió a l'ordinador des d'aquest compte. Per la seva banda, Microsoft ha comunicat que està investigant l'error.El passat 14 de gener Microsoft va deixar de donar suport a Windows 7, deu anys després del seu llançament, una decisió anunciada mesos abans. Això comporta que els usuaris del sistema operatiu no tindran més actualitzacions de seguretat.