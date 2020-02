Segueixen les cancel·lacions al MWC amb la canadenca Accedian

Més d'una quinzena de companyies decideixen abandonar el congrés per culpa del coronavirus

L'empresa canadenca Accedian, especialitzada en software i maquinari de control d'aplicacions en xarxa, també ha cancel·lat la seva participació al Mobile World Congress per l'epidèmia de coronavirus. La baixa de la companyia, amb seu a Montreal, se suma a altres com la de l'espanyola Telnet, o les nord-americanes Dali Wireless, Interdigital o Iconectiv, conegudes en les darreres hores. «No hem pres la decisió a la lleugera, hem seguit el desenvolupament del virus i les recomanacions de l'OMS i hem conclòs que hem de prendre les precaucions necessàries per protegir el nostre actiu més valuós, els nostres empleats», ha dit el CEO d'Accedian, Dion Joannou.«A Telnet treballem cada dia per fer possible la societat de la informació, el compromís i la responsabilitat amb la tecnologia i les persones són les nostres pedres angulars. Per aquest motiu, hem decidit cancel·lar la nostra participació al MWC», ha afirmat Telnet a través d'una piulada. L'empresa, amb seu a l'Aragó, és la primera de l'Estat que cancel·la la seva activitat al Mobile.L'empresa californiana Dali Wireless ha assegurat en un comunicat que valora els «esforços de GSMA per limitar els riscos» al Mobile, però que no se sent «còmode» enviant els seus empleats «a un esdeveniment amb una àmplia participació internacional» davant de les incerteses sobre el coronavirus. «No ens compensa exposar els nostres empleats a riscos de salut o propagar el virus amb viatges internacionals», ha dit el CEO, Albert Lee.InterDigital ha afirmat en un comunicat que al Mobile World Congress habitualment presenta innovacions en comunicació tecnològica i tenia previst presentar, enguany, demostracions amb plataformes 6G, tot i que han preferit no assistir a l'esdeveniment. «No hi ha res més important per nosaltres que la salut dels nostres empleats. Contactarem amb els nostres accionistes per valorar millors maneres de presentar-los les tecnologies i prendre part en les importants negociacions que sempre es fan a Barcelona», ha dit el CEO de l'empresa, William J. Merritt.I és que, de fet, gairebé una vintena d'empreses ja han anunciat la cancel·lació de la seva participació al Mobile World Congress pel coronavirus. Les primeres en anunciar que no vindrien a Barcelona van ser la sud-coreana LG, la finlandesa Ericsson i les nord-americanes Amazon i Nvidia. A aquestes se'ls hi van sumar aquest dilluns les xineses Umidigi i Ulefone, les japoneses Sony i NTT DoCoMo i l'alemanya Gigaset. Aquest dimarts les cancel·lacions han continuat amb Intel, la xinesa Vivo i les nord-americanes Amdocs, CoomScope i Panorama Software. Les últimes en conèixer-se han estat Accedian, Dali Wireless, Interdigital o Iconectiv.Fins ara, tant des de l'organització com des del Govern han mantingut que el MWC se celebrarà del 24 al 27 de febrer com estava previst. En aquest escenari, divendres es reunirà el consell general de GSMA. Fonts de la GSMA han han indicat a l'ACN que no fan «comentaris sobre reunions internes».D'altra banda, hi ha algunes companyies que reduiran la seva presència o que han cancel·lat alguns dels actes previstos, com ZTE o TCL. També la Noruega Telenor ha confirmat a l'ACN que reduirà la presència de treballadors a la fira i que està monitorant la situació de prop i no descarta prendre més mesures.En canvi, altres companyies han confirmat la seva participació al Mobile. Entre aquestes, Xiaomi que ha assegurat que hi assistirà «segons el previst», tot i que ha reforçat les mesures de prevenció. Fonts de Samsung també han explicat a l'ACN que no hi ha canvis en els plans de la marca d'assistir a l'esdeveniment barceloní.Orange també ha confirmat a l'ACN que manté els plans de cara al Mobile, com també ho ha fet Vodafone, que ja està muntant el seu stand, o SEAT, que té previst presentar la seva e-scooter. Nokia també està preparant el seu stand a la fira. De la seva banda, Telefónica ha evitat comentar la situació.