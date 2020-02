'Parásitos' arrasa als Oscar amb quatre premis, inclòs el de millor pel·lícula

És la primera vegada que un títol guanya com a millor film i millor pel·lícula internacional

Actualitzada 10/02/2020 a les 08:36

La cinta sud-coreana 'Parásitos' ha arrasat avui en els Oscar en emportar-se quatre premis, entre ells els de millor pel·lícula i millor pel·lícula internacional, que la han situat per davant de l'altra favorita, '1917', que ha guanyat tres estatuetes.És la primera vegada en la història dels Oscar que un títol guanya els premis a millor pel·lícula i a millor pel·lícula internacional. Encara que deu films anteriorment havien aconseguit aquesta doble nominació -entre ells 'La vida és bella', el 1998, i 'Roma', el 2018-, cap s'havia emportat els dos premis fins ara.L'enorme fenomen de 'Parásitos' ha aconseguit avui a més els premis al millor director per a Bong Joon-ho i millor guió original, que va compartir el cineasta amb Jin Won Han.El drama bèl·lic '1917', que arribava als Óscar com la gran favorita, s'ha hagut de conformar amb tres estatuetes: millor fotografia, millors efectes especials i millor mescla de so.Per darrere de 'Parásitos' i '1917' s'ha situat 'Joker', 'Érase una vez... en Hollywood' i 'Le Mans '66', totes elles amb dos guardons cadascuna.«Estic sense paraules. Mai ens imaginem que això succeiria. Estem molt feliços», afirmava sobre l'escenari Sin-ae Kwak, productora de 'Párasitos'.«Sento que un moment molt oportú en la història està succeint ara mateix», afegia.Les categories interpretatives de la 92 edició dels Oscar van complir amb el que marcaven les travesses.Joaquin Phoenix triomfava com a millor actor per 'Joker' i Renée Zellweger coronava com a millor actriu per 'Judy'.A més, Laura Dern, per 'Història de un matrimonio', i Brad Pitt, per 'Érase una vez... en Hollywood', s'emportaven els Oscar de millor actriu i millor actor de repartiment, respectivament.Antonio Banderas; 'Dolor i glòria', de Pedro Almodóvar, i la cinta d'animació 'Klaus', de Sergio Pablos, que eren les tres opcions espanyoles en els Óscar, no van poder emportar-se la victòria en la gala.