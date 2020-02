Marín creu que «no hi ha perill d'anul·lació» del Mobile World Congress

La presidenta de la Diputació deixa la decisió en mans dels organitzadors

Actualitzada 11/02/2020 a les 16:11

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha considerat que en aquests moments «no hi ha perill d'anul·lació» del Mobile World Congres tot i que 14 empreses s'hagin donat de baixa pel coronavirus. Marín creu que no és la persona indicada per valorar si aquestes absències «posen o no en qüestió» el MWC i ha afegit que ha de ser la pròpia organització qui decideixi en funció del coneixement que tenen sobre la qüestió. «Per la informació que disposo penso que l'organització té tota la predisposició de continuar realitzant-lo», ha afegit en una atenció als mitjans per presentar les línies de suport que la Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments de la demarcació.L'alcaldessa d'Hospitalet de Llobregat espera que les notícies d'empreses que cancel·len la seva participació a l'esdeveniment s'aturin i que «la tendència comenci a ser més positiva». I ha afegit que divendres l'organització confirmarà la seva decisió sobre l'edició d'aquest any.Marín també ha fet referència a les diferents línies de suport per als 311 ajuntaments de la demarcació de Barcelona. La presidenta de la Diputació ha remarcat la importància d'ajudar els municipis afectats pel temporal Gloria, que va afectar molts municipis de la demarcació. Per aquest motiu, van posar en marxa uns ajuts específics i que, de moment, confirma que ja han rebut més de 7.000 sol·licituds.Marín també ha traslladat als alcaldes i alcaldesses dels municipis que «no estan sols i que poden comptar amb la diputació per tirar endavant els seus projectes». També ha remarcat la voluntat de donar cobertura a tots els ajuntaments, «independentment del color polític».Finalment, la presidenta de la Diputació de Barcelona, ha demanat a la Generalitat i al govern espanyol que «estiguin al costat dels municipis».