La noruega Telenor redueix la presència al MWC i no descarta més canvis

Actualitzada 11/02/2020 a les 15:37

La companyia de telecomunicacions noruega Telenor ha decidit reduir la seva presència al Mobile World Congress de Barcelona, segons ha confirmat un portaveu de l'empresa a l'ACN. Telenor, que forma part del consell general del GSMA i és un dels principals operadors del món amb 211 milions de subscripcions mòbil, enviarà menys empleats a Barcelona i també reorganitzarà els seus esdeveniments arran de l'epidèmia del coronavirus. A més, la companyia està «seguint de prop la situació» i «depenent dels propers desenvolupaments i recomanacions» no descarta fer «més canvis» en els propers dies. Fins ara, 14 companyies han cancel·lat la seva participació al MWC, entre elles Ericsson, LG, Amazon o Intel.«Per ara hem reduït alguns dels nombres de participants planificats de Telenor, i com que hi ha hagut alguns canvis en el programa del MWC i d'altres empreses i organitzacions, això també afecta el nostre», ha indicat un portaveu de l'empresa de Noruega.«Seguim la situació d'aprop, i depenent dels propers desenvolupaments i recomanacions, hi podria haver més canvis més endavant», ha afegit.