La GSMA avaluarà aquest divendres si manté la celebració del Mobile

Es tracta d'una reunió ordinària, però pot ser determinant pel futur de la fira barcelonina

Actualitzada 11/02/2020 a les 13:03

El consell general de GSMA, l'associació que organitza el Mobile World Congress (MWC), es reunirà divendres que ve per a avaluar la situació creada per les cancel·lacions de firmes tecnològiques davant la crisi del coronavirus i determinar si segueix endavant amb l'esdeveniment.Es tracta d'una reunió ordinària del consell general de GSMA prevista des de fa temps, si bé el degoteig de baixes per part d'importants companyies tecnològiques fa que tingui una especial rellevància, perquè s'espera que prengui una decisió determinant sobre aquest tema, segons fonts coneixedores de les converses.Fins ara, la GSMA, la patronal mundial dels operadors mòbils, s'ha mantingut ferm en la celebració de l'esdeveniment, previst del 24 al 27 de febrer, a pesar que ja són una desena les companyies que han renunciat a assistir per por de la propagació del coronavirus xinès.L'última d'elles ha estat Intel, el gegant estatunidenc dels processadors, que s'ha sumat així a companyies de pes com Ericsson, LG, Sony, Nvidia o NTT Docomo, entre altres.A mesura que augmentava la incertesa sobre el coronavirus, la GSMA ha anat afegint mesures preventives i restriccions, l'última de les quals ha estat prohibir l'entrada a congressistes de la província xinesa d'Hubei, on es va produir el brot, i vetar l'accés als qui hagin estat a la Xina 14 dies abans de la celebració de l'esdeveniment, però tampoc això ha frenat la reguera de baixes.L'absència d'aquestes empreses deixarà lliure un espai entorn del 10% en el recinte firal de la Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat, amb un especial impacte en el pavelló 3, que sol ser el més visitat.Malgrat totes aquestes baixes i a la incertesa que existeix sobre si l'esdeveniment acabarà celebrant-se, els treballadors continuen amb el muntatge dels estands i amb els preparatius de la fira, l'esdeveniment tecnològic més important del món i un dels congressos que mou més diners.A l'espera que es produeixi la reunió del divendres, la GSMA està en contacte permanent amb Fira de Barcelona i amb les administracions públiques implicades per a garantir que el MWC compti amb totes les mesures de prevenció sanitària necessàries per a acollir un esdeveniment tan multitudinari com aquest malgrat l'alarma mundial generada per aquesta epidèmia.Encara que inicialment la GSMA va estimar en 492 milions d'euros l'impacte econòmic d'aquesta edició del Mobile i va calcular que superaria els 110.000 assistents, ja es dóna per fet que serà impossible aconseguir aquestes xifres.En 2019, el Mobile va batre un nou rècord d'assistents amb uns 109.000 visitants, procedents de 198 països, dels quals 7.900 eren directors executius.D'aquest gruix de participants, GSMA calcula que els que procedeixen de la Xina són entre 5.000 i 6.000, dels quals encara es desconeix quants optaran per no volar a Barcelona ja que marques com Huawei i ZTE han confirmat que vindran, però que incrementaran la presència del seu personal d'Europa en detriment del resident al país asiàtic.