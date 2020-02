La desconeguda plataforma que permet veure de manera gratuïta més de 20.000 pel·lícules i sèries

Per accedir a eFilm només cal tenir el carnet d'una biblioteca pública

Actualitzada 11/02/2020 a les 18:02

Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Filmin i ara Disney+, són les grans plataformes de pagament que permeten als usuaris accedir a un enorme catàleg d'audiovisuals i que han revolucionat la indústria del cinema i el seu consum.En aquest mercat eFilm és la gran desconeguda. Per accedir al seu catàleg, que inclou més de 20.000 pel·lícules, sèries i curtmetratges, només cal tenir el carnet d'una biblioteca pública. El millor d'aquesta plataforma es que es gratuïta.A eFilm es pot accedir a produccions espanyoles, blockbusters i films de cinema independent o inclús clàssics del cinema.Només cal donar un cop d'ull als films disponibles per veure que es tracta d'una plataforma que ofereix un servei de qualitat. Per exemple, es poden veure títols com Dolor y gloria, Once Upon a Time in Hollywood, Fargo, Kill Bill, Taxi Driver...Per tal de veure una pel·lícula només cal sol·licitar un préstec i l'usuari disposa de 72 hores pel visionat, tantes vegades com vulgui.