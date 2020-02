L'Agència de Ciberseguretat alerta d'una triple amenaça de programaris maliciosos enviats per mail

Afectació a Catalunya

D’acord amb aquest informe, aquests atacs amaguen l’autoria combinada de diversos operadors criminals que fan ús de tres programaris maliciosos diferents: els troians Emotet i Trickbot que forcen els dispositius infectats a quedar sota el control d’una xarxa d’ordinadors ('botnet') controlada des d’un servidor, i el programari de segrest Ryuk, encarregat de xifrar els sistemes d’informació de la víctima.Qualsevol dispositiu connectat a Internet és susceptible de formar part d’una 'botnet' i s’estima que en alguns casos han arribat a tenir una mida d’uns dos milions i mig de dispositius. Per aquest motiu són tan importants les mesures preventives, com la conscienciació dels treballadors contra un atac d’enginyeria social ('phishing') i l’ús de sistemes ben protegits, actualitzats i monitoritzats.Els virus informàtics de segrest de dades ('ransomware') són un dels principals perills per a les empreses que cada cop més són requerides a pagar rescats elevats per recuperar els fitxers segrestats.La campanya de 'ransomware' de la triple amenaça ha arribat a Catalunya on múltiples incidents han tingut ressò mediàtic. Els consistoris de Tremp, Esterri d’Àneu i Seròs en van ser víctimes i la Diputació de Lleida va aturar l’atac a temps en ser alertada. L’Ajuntament de Lloret de Mar va patir la inhabilitació de molts dels seus serveis durant més de dues setmanes i el Laboratori de Referència de Catalunya (LRC), així com els sis centres assistencials amb qui treballa habitualment, també en van resultar afectats. Diverses empreses privades de Lleida i Girona també van ser objecte d’atacs.Més enllà de l’amenaça del programari de segrest, l’informe destaca que el rastre que deixen les persones a Internet permet als cibercriminals obtenir dades per usurpar la identitat digital i cometre tot tipus de fraus. En aquest sentit les bones pràctiques dels usuaris són fonamentals.