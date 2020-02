Les companyies nord-americanes justifiquen la decisió per «precaució»

Facebook no enviarà els seus treballadors al Mobile World Congress per «precaució» arran del coronavirus, segons ha confirmat una portaveu de l'empresa a l'ACN. «Com a mesura de precaució, els empleats de Facebook no aniran aquest any al Mobile World Congress pels riscos en salut pública relacionats amb el coronavirus», ha afirmat una portaveu de la xarxa social més popular del món. L'empresa nord-americana Cisco, que tenia un estand de 729 metres quadrats a la fira, també ha cancel·lat la seva participació a través d'un anunci a Twitter. Les baixes se sumen a les d'altres grans companyies com LG, Ericsson, Sony, Amazon o NTT Docomo.