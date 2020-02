El servei d'informació SIAVT acompanyarà durant un any totes les persones que ho demanin després d'haver patit sinistres

Actualitzada 10/02/2020 a les 19:05

Tots els menors ferits greus en accident de trànsit rebran atenció psicològica immediata del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Fins ara aquest servei s'activava quan els infants tenien menys de 12 anys. Aquest és un dels els compromisos de millora en l'atenció dels afectats d'accident de trànsit que s'han presentat aquest dilluns i que s'exposaran en els actes previs (Commit to Act) de la Tercera Conferència Mundial de Seguretat Viària, que tindrà lloc a Estocolm del 19 al 20 de febrer. Una altra de les novetats és que el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT) farà un seguiment proactiu durant un any d'aquelles víctimes o familiars que ho demanin per oferir-los orientació i informació legal i psicològica.