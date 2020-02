Torra trasllada a Hoffman el suport del Govern al Mobile World Congress enmig de les baixes pel coronavirus

El president de la Generalitat s'ha posat en contacte amb el conseller delegat de GSMA

Actualitzada 10/02/2020 a les 16:05

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha traslladat al conseller delegat del GSMA, John Hoffman, el suport del Govern per al «bon desenvolupament» de l'edició del Mobile World Congress d'aquest any enmig de les baixes de diverses empreses destacades pel coronavirus. Torra s'ha posat en contacte amb Hoffman després que s'hagi fet públic que empreses com Sony, LG, Ericsson, Nvidia i Amazon no hi participaran a causa del virus. Fonts de la presidència asseguren que el president català també li ha fet saber la coordinació de totes les institucions públiques implicades en el certamen. Està previst que el Mobile se celebri del 24 al 27 de febrer.