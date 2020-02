Quines són les mascaretes més adients per evitar la transmissió del coronavirus?

A Europa existeixen tres estàndards de protecció pel que fa al tipus de mascaretes

Actualitzada 10/02/2020 a les 19:15

Les farmàcies de Tarragona han vist augmentada, de manera molt significativa, la demanda de mascaretes entre la seva clientela a causa de l'impacte del coronavirus. Però, quines són les mascaretes adients per evitar la transmissió del virus?Existeixen dos grans grups de mascaretes, les quirúrgiques i les de protecció. Les mascaretes quirúrgiques eviten la transmissió d'agents patògens i fluids, per altra banda les mascaretes de protecció preserven al seu portador d'agents i curs exteriors. Aquest últim és el model que han popularitzat els xinesos, i més concretament, aquelles mascaretes amb el model certificat per la normativa americana N95.A Europa existeixen tres estàndards de protecció pel que fa al tipus de mascaretes, les FFP1 amb un 78% de protecció, les FFP2 amb un 92%, i les FFP3 amb un 98% de protecció. Els xinesos residents a Espanya es decanten pel model FFP2, tot i que qualsevol model es vàlid per protegir-nos del coronavirus.Les mascaretes del tipus FFP es caracteritzen per no necessitar manteniment. Cobreixen la boca i el nas i normalment s'utilitzen per a la protecció contra pols o partícules perilloses.