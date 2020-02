Mor una dona després de caure el seu cotxe per un talús de vuit metres en l'A-2

La Policia Municipal investiga les causes del succés.

Actualitzada 09/02/2020 a les 11:36

Una dona de 38 anys ha mort aquest diumenge de matinada a Madrid en un accident després que el seu vehicle s'hagi sortit de la carretera A-2 i hagi caigut per un talús d'uns vuit metres, han informat fonts d'Emergències Madrid.El succés ha tingut lloc cap a les 4.30 hores quan el turisme circulava per la sortida de la A-2 en direcció M-30 sud i es va sortir de la via. La morta era l'única ocupant del cotxe, segons les fonts.Personal del Samur-Protecció Civil ha confirmat la defunció de la dona, el vehicle de la qual ha sofert un fort impacte i ha quedat deformat, per la qual cosa els Bombers de l'Ajuntament de Madrid han hagut d'emprar-se per a recuperar el cos.