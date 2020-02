Mor Diana Garrigosa, la dona de Pasqual Maragall

Mostres de dolor

L'any 2010 Garrigosa i Maragall van protagonitzar la pel·lícula 'Bicicleta, cullera, poma' de Carles Bosch, que aprofundia sobre la dolència.Tan bon punt s'ha difós la notícia han començat a aparèixer les mostres de condol. Una d'elles ha estat la de Carles Puigdemont, que ha expressat tot el seu «afecte al president Maragall i a la seva família». L'expresident de la Generalitat ha afirmat des de l'exili a Brussel·les que ha estat «testimoni del seu immens treball, generós i incansable, en la lluita contra l'alzheimer».La família socialista també s'ha mostrat compungida per la notícia i, per exemple, ha mostrat el seu condol la delegada del govern estatal a Catalunya, Teresa Cunillera, que s'ha pronunciat «colpida» i ha enviat l'«escalf» a familiars i amics.També ho ha fet, com els dos anteriors via Twitter, la diputada al Congrés per Junts per Catalunya Laura Borràs, que ha qualificat el fet de «trista notícia» i ha transmès el condol a la família.La consellera d'Agricultura de la Generalitat, Teresa Jordà, ha afirmat que Garrigosa era «una gran dona».