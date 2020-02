La xinesa Ulefone i l'alemanya Gigaset tampoc assistiran al MWC pel risc de coronavirus

L'empresa TCL, de la seva banda, cancel·la la roda de premsa que tenia prevista en el marc del certamen

Actualitzada 10/02/2020 a les 18:16

La companyia xinesa Ulefone i l'alemanya Gigaset tampoc assistiran al Mobile World Congress (MWC) pel risc de coronavirus, seguint el mateix camí que ja han emprès firmes com la sud-coreana LG, la japonesa Sony o la nord-americana Amazon. Els responsables de l'empresa xinesa afirmen en un comunicat que han pres aquesta decisió per «garantir la seguretat» de «col·legues, socis i clients». Els de la segona confirmen que, davant la «incertesa», situen «les persones abans que el negoci». Des d'Ulafone es considera el Mobile «un dels esdeveniments tecnològics més importants del món» i lamenten no poder-hi ser. Amb tot, consideren que han pres «la decisió correcta». Els productes que pretenien presentar al MWC els anunciaran a través d'Internet.Una altra empresa que ha modificat la seva agenda al MWC a conseqüència del coronavirus és la hongkonguesa TLC. En aquest cas, l'alteració ve donada perquè els responsables de la firma han decidit suspendre la roda de premsa que tenien prevista per al 22 de febrer. En canvi, manté la resta d'activitats programades per al certamen.Ulefone, TLC i Gigaset són les tres últimes baixes al MWC com a precaució pel risc de coronavirus i se sumen a una llista que inclou la companyia xinesa Umidigi, la japonesa Sony, la nord-americana Amazon, la sud-coreana LG, la finlandesa Ericsson, la nord-americana Nvidia i la japonesa NTT Docomo.