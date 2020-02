El lehendakari avança les eleccions autonòmiques basques al 5 d'abril

Urkullu ha explicat que ha pres aquesta decisió en «benefici de la societat basca», a la qual li estalvia una «campanya permanent de vuit mesos»

Actualitzada 10/02/2020 a les 17:57

Les eleccions autonòmiques basques s'avancen al 5 d'abril, segons ha anunciat aquest dilluns el lehendakari, Iñigo Urkullu, en una compareixença de premsa extraordinària a la seu de la Presidència a Vitòria.Abrigallat per diversos consellers del seu Govern de coalició PNB-PSE, el lehendakari ha explicat que avança els comicis perquè considera que el clima electoral «s'ha instal·lat a Euskadi», la qual cosa faria «molt difícil» aprovar els projectes que es troben en tramitació en el Parlament Basc.Urkullu ha explicat que ha pres aquesta decisió en «benefici de la societat basca», a la qual li estalvia una «campanya permanent de vuit mesos» si hagués mantingut la celebració de les eleccions a la tardor.Ha afegit que d'aquesta manera ja hi haurà un nou govern abans d'estiu, la qual cosa li permetrà encaminar la tramitació dels pressupostos del pròxim any.A preguntes dels periodistes, ha reconegut que aquest avançament electoral també s'ha vist motivat per la «situació general en l'Estat i com Catalunya podria afectar el Govern espanyol i, de rebot», a les altres institucions de l'Estat.Però ha insistit que en la seva decisió no ha influït la situació a Catalunya, on es desconeix la data de les eleccions autonòmiques. «No em puc veure condicionat per una cosa que no sé», ha remarcat.El Govern Basc continuarà treballant amb absoluta normalitat ara i quan es trobi en funcions, i la negociació de les transferències pendents amb l'Estat es continuarà mantenint «amb el mateix nivell d'exigència i rigor», ha manifestat.De fet, ha assenyalat que el president del Govern, Pedro Sánchez, manté el seu compromís de definir el dia 20 el cronograma de les transferències pendents a Euskadi. «Res canvia pel que fa a la relació entre el Govern espanyol i el basc en l'àmbit de la relació institucional i dels compromisos que tenim».Ha posat en valor el compliment del programa del seu Govern, que ha diferenciat del programa legislatiu, on es queden sense tramitar 29 iniciatives legislatives.Malgrat que Elkarrekin Podemos ha ofert recentment la mà a Urkullu per a aprovar algun dels projectes de llei del Govern, ha insistit que hi ha iniciatives que no comptarien amb el seu suport.El lehendakari ha reconegut que ha estat «molt còmode» amb un Govern de coalició entre PNB i PSE malgrat estar en minoria en el Parlament.Seria desitjable, ha afegit, per a major comoditat d'un Govern, comptar amb una majoria absoluta. «Si fos monocolor millor que millor però sabem que això no és possible a Euskadi i per tant la virtut està en la disposició a l'acord i diàleg entre diferents forces polítiques», ha afegit.Preguntat pel pitjor moment de la seva legislatura, el lehendakari ha assenyalat que actualment és el del despreniment de l'abocador a Zaldibar (Bizkaia), on es busca a dos treballadors desapareguts.Urkullu no ha considerat un «fracàs» del seu Govern que el Parlament Basc no hagi aconseguit aprovar un text articulat de reforma de l'Estatut de Guernica perquè, segons ha dit, és un assumpte que correspon al legislatiu.Ha posat en valor l'acord que han aconseguit en la Ponència d'Autogovern tres dels experts dels grups, el PNB, PSE, i Elkarrekin Podemos, amb un consens important. «En una legislatura futura hi ha bases suficients perquè s'abordi com a text articulat un text de nou Estatut», la qual cosa ha considerat que és «un èxit».El decret de convocatòria d'eleccions i dissolució del Parlament Basc es publicarà demà dimarts.Urkullu ha comunicat la seva decisió d'avançar les eleccions basques, abans de comparèixer públicament, als presidents dels governs espanyol, català, gallec i navarrès, Pedro Sánchez, Quim Torra, Alberto Núñez Feijóo i María Chivite, respectivament.També li va transmetre al president del PNB, Andoni Ortuzar, a la secretària general del PSE-EE, Idoia Mendia, i als portaveus parlamentaris.