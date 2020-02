El govern espanyol tipificarà com a delicte l'apologia del franquisme

«En democràcia no s'homenatja a dictadors i tirans», diu la portaveu del PSOE al Congrés

Actualitzada 10/02/2020 a les 15:09

El govern espanyol tipificarà com a delicte l'apologia i exaltació del franquisme. «Reformarem el Codi Penal perquè l'apologia i l'exaltació del franquisme siguin finalment un delicte», ha explicat la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, en un esmorzar informatiu aquest dilluns a Madrid. «En democràcia no s'homenatja a dicatadors i tirans», ha afirmat. Lastra també ha dit que l'executiu de coalició exhumarà les víctimes del franquisme que encara estan en fosses comunes i retiraran la simbologia franquista que encara queda en llocs públics. El govern espanyol ja va avançar que també vol reformar altres delictes com el de sedició o sobre el consentiment sexual en la reforma del Codi Penal.