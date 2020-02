El bar de copes que va impedir l'entrada a 5 joves xinesos pot ser clausurat durant almenys un mes

FACUA adverteix que prohibir l'accés per la raça o nacionalitat dels usuaris suposa una infracció greu

09/02/2020 a les 18:00

FACUA-Consumidors en Acció adverteix que el bar de copes de Huelva que va impedir l'entrada a cinc estudiants xinesos aquest cap de setmana pot ser clausurat durant almenys un mes, ja que prohibir l'accés per raça o nacionalitat suposa una infracció greu de la normativa andalusa d'espectacles públics i activitats recreatives.Segons han publicat diferents mitjans de comunicació, els fets van ocórrer en la matinada del passat 1 de febrer en la capital de Huelva, quan el porter d'un local d'oci situat en la plaça de les Monges es va negar a permetre que cinc estudiants d'origen xinès entressin en el bar amb excuses com «que no portaven les sabates adequades, a portar una ampolla d'aigua a la mà, o pels pantalons, o per l'edat, quan tenen entre 23 i 24 anys», tal com han relatat alguns testimonis.L'associació indica que la denegació d'accés a aquests cinc estudiants podria suposar la vulneració de l'article 6 del Decret 10/2003, de 28 de gener, pel qual s'aprova el Reglament General de l'Admissió de Persones en els Establiments d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, que recull la prohibició d'establir cap condició d'admissió «que pugui suposar discriminació o tracte desigual d'accés a l'establiment en funció de l'edat, sexe, nacionalitat o raça dels assistents».L'article 25.1 de la mateixa normativa assenyala que l'incompliment de qualsevol de les prohibicions que recull suposa una «infracció greu» -sancionada amb multes d'entre 300,51 euros a 30.050,61 euros segons l'el article 22 de la Llei 13/1999, de 15 de desembre, d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives d'Andalusia-. A més, en el cas d'incompliment de les prohibicions de l'article 6, el Decret 10/2003 també estableix que la sanció «portarà aparellada la suspensió de l'autorització de l'establiment públic i la clausura d'aquest per un període mínim d'un mes».D'igual forma, FACUA recorda que un establiment no pot imposar cap condició d'admissió que no hagi sol·licitat i no hagi estat expressament autoritzada per anterioritat per l'Administració competent, en aquest cas l'Ajuntament, tal com recull el Decret 10/2003.L'associació també indica que per a situacions d'aquest tipus són els ajuntaments els qui tenen les competències sancionadores, per la qual cosa els afectats poden acudir als consistoris, al de Huelva en aquest cas en concret, per a presentar les seves denúncies.