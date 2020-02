Apple s'haurà d'acomiadar de la connexió Lightning dels seus dispositius

El Parlament Europeu aprova l'ús dels carregadors USB Tipus C a tots els mòbils

Actualitzada 10/02/2020 a les 16:42

Tot i el descontentament de l'empresa Apple, finalment el Parlament Europeu ha aprovat l'obligació d'utilitzar en tots els mòbils que es venguin a la UE el carregador USB Tipus C. Això implica que la famosa connexió Lightning dels dispositius Apple quedarà obsoleta i els iPhone europeus hauran de dur incorporada la connexió USB Tipus C.El Parlament Europeu ha pres aquesta decisió per tal d'evitar que acabin a la brossa els milers de cables i carregadors i reduir la contaminació, ja que el mateix cable servirà per diferents dispositius. Els cables en desús generen 51.000 tones de brossa electrònica a l'any.Apple s'ha mostrat contrària a la mesura, ja que la seva connexió Lightning serveix per carregar el dispositiu però també és el resultat de la innovació tecnològica de la firma de Copertino. A més, milers d'usuaris hauran de llençar els cables d'aquest tipus, convertint-los en més residus.