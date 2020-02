Ana, l'última assassinada per violència masclista: mestra i mare d'una nena de 10 anys

Amb ella, ja són 10 les dones assassinades per violència de gènere en el que va d'any

Aquest passat dissabte, una dona ha estat assassinada per la seva exparella a Granada. El presumpte assassí tenia 24 anys i la víctima, 38. Aquest nou crim masclista deixa sense la seva mare a una nena de 10 anys i a tot un poble trencat de dolor per la pèrdua d'una de les seves veïnes, segons informa Ideal. L'assassí havia fugit en un primer moment, però al poc temps es va lliurar a la Policia.Ana era una dona molt volguda en la localitat de Íllora perquè treballava com a professora en el col·legi La Zubia i també ho havia fet durant cinc anys en un altre col·legi, el Gran Capità. Era una docent molt lliurada amb els seus alumnes i famílies, i mantenia una relació molt estreta amb ells també fora de les aules. No sols ella era molt coneguda en la zona, també ho és el seu pare perquè compartien professió.L'alcalde de Íllora, Antonio Salazar, va donar el seu condol a la família i va condemnar amb rotunditat el «terrorisme masclista». S'han decretat tres dies de dol oficial i les banderes onejaran a mitja asta. A més, a les dotze del migdia està prevista una concentració i un minut de silenci en memòria de la víctima en la Plaça del Carmen.L'Ajuntament de Granada també ha decretat tres dies de dol oficial. L'alcalde, Luis Salvador, ha condemnat l'assassinat i mostrat les seves condolences als seus afins. La província de Granada ha tornat a ser sacsejada per la violència masclista quan encara es recuperava d'un altre assassinat el passat 22 de gener d'una dona de 73 anys per la seva parella.