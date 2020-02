Un tractament contra el càncer està donant als pacients visió nocturna

És el resultat d'emprar teràpies fotodinámicas: usar llum per a destruir cèl·lules malignes.

Existeix un tractament contra el càncer anomenat teràpia fotodinámica, que consisteix a usar llum per a destruir cèl·lules cancerígenes. Aquest tractament té un estrany efecte secundari: els pacients veuen millor en la foscor. Ara, un estudi revela quin és el motiu.Segons publica Science Alert, científics de la Universitat de Lorena, a França, han descobert que aquest fenomen és causat per la rodopsina, una proteïna de les nostres retines que és flexible a la llum, i que interactua amb la clorina e6, un compost fotosensible que s'usa en aquest tractament.La llum activa la retina per a separar-se de la rodopsina, de tal manera que es converteix en el senyal elèctric que els nostres cervells interpreten per a veure. Quan és de nit o hi ha poca llum, el mecanisme també es pot activar amb una altra combinació de llum i química, en concret amb llum infraroja i clorina e6.Els resultats de la recerca s'han publicat en la revista Journal of Physical Chemistry Letters, i gràcies a la simulació molecular han aconseguit desxifrar el mecanisme a través del qual es produeix aquest procés.Ara, el seu objectiu és reduir aquest efecte secundari en els pacients, i al seu torn aprofitar el conegut per a ajudar a persones amb certs tipus de ceguesa o hipersensibilitat a la llum.