Un mort en una pastera auxiliada a 800 quilòmetres al sud del Hierro

Tant l'Exèrcit de l'Aire com Salvament Marítim han hagut de treballar en les tasques de rescat

Actualitzada 09/02/2020 a les 12:18

Diversos immigrants d'una pastera ocupada per 20 persones, una de les quals ha mort, estan sent evacuats per aire tres ser recollits aquest dissabte en la mar per un mercant, a 800 quilòmetres al sud de l'illa del Hierro, han informat l'Exèrcit de l'Aire i Salvament Marítim. L'evacuació s'ha iniciat a primeres hores d'aquest diumenge, quan un helicòpter SúperPuma del Servei Aeri de Rescat (SAR) s'ha situat sobre el mercant, que navegava en aquest moment a 500 quilòmetres al sud del Hierro.Diversos dels immigrants es troben en males condicions de salut, ha informat un portaveu de Salvament. En l'embarcació anaven un total de 20 persones, tretze homes, sis dones i un altre d'ells mort el gènere de les quals es desconeix. En l'operació participen dos helicòpters SúperPuma i un avió CN235 VIGMA del SAR, informa l'Exèrcit de l'Aire en Twitter.La pastera va ser localitzada el passat dia 7 pel pesquer marroquí Batiola quan navegaven al sud del Hierro en aigües espanyoles, ha indicat Salvament.Com el pesquer no tenia capacitat per a rescatar als immigrants, es va donar un avís als vaixells que navegaven per la zona perquè els auxiliessin, i el vaixell Unisea va desviar la seva travessia per a arribar fins ells. Aquest vaixell va demanar la col·laboració d'un altre vaixell perquè fes socaire enfront de la mar i poder així rescatar-los, per la qual cosa el vaixell Traiguen es va acostar també fins ells per a facilitar la maniobra.Finalment, els immigrants van poder ser rescatats per tots dos vaixells durant el dia d'ahir i aquest diumenge al matí s'ha iniciat l'evacuació quan ja estaven a 500 quilòmetres del Hierro. De moment, es desconeix a on seran traslladats els immigrants, que probablement seran conduïts a l'illa de Tenerife o a la del Hierro.