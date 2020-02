Un home mata al seu germà d'un tret durant una baralla familiar a un bar de Sevilla

Hi ha tres persones detingudes

Actualitzada 08/02/2020 a les 11:59

Tres persones han estat detingudes per la seva relació amb la mort d'un home de 45 anys que va morir la nit d'aquest divendres víctima d'almenys un tret d'escopeta durant una batussa familiar en la localitat sevillana dels Palaus i Villafranca.Segons ha avançat Diari de Sevilla i han confirmat fonts de la Guàrdia Civil, poc abans de les 21.00 hores es va iniciar una discussió a causa d'una relació sentimental entre membres de la mateixa família, en el transcurs de la qual, Virgili C. V., de 42 anys, va brandar una escopeta de cartutxos amb la qual va disparar en el pit al seu germà, ara mort.La discussió, segons ha informat el 112, s'hauria iniciat en un bar de la Travessia de Carretera de la Muntanya, des d'on es va donar el primer avís a emergències. Aquests van aconseguir reanimar al ferit, però va morir poc després a l'hospital de Valme.Diversos familiars es van concentrar a la porta de l'hospital, i, fins i tot, diversos d'ells van intentar entrar en les instal·lacions. La Policia va estar en el centre fins a la matinada perquè no es produïssin més altercats.La Guàrdia Civil ha detingut a tres persones presumptament implicades en el succés, a més de recuperar l'arma amb la qual es va realitzar el tret mortal.