Multes de fins a 10.000 euros als establiments que venguin tabac mentolat a partir del 20 de maig

La Llei sanitària contempla la seva venda a partir d'aquesta data com una «infracció greu»

Actualitzada 09/02/2020 a les 20:44

Els estancs, establiments de venda amb recàrrec a través de màquines en el cas de Península i Balears, o venedors minoristes i tabaquerías en el cas de les Illes Canàries que venguin cigarrets o picada amb aroma a mentol a partir del pròxim 20 de maig s'exposen a ser multats fins amb 10.000 euros.Unes sancions a les quals s'arrisquen els establiments, ja que el tabac mentolat desapareixerà del mercat a Espanya el 20 de maig, data en la qual acaba la moratòria atorgada com a conseqüència de la prohibició introduïda per la Directiva del Tabac, relativa a l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats membres en matèria de fabricació, presentació i venda dels productes del tabac i productes relacionats.D'aquesta forma, la Llei sanitària contempla la seva venda a partir d'aquesta data com una «infracció greu», sancionable fins per aquesta quantia amb una multa per al venedor, ja sigui estanquero o titular de qualsevol dels tipus d'establiments en els quals està autoritzada la venda de productes del tabac, segons dades consultades per Europa Press.A Espanya, la Directiva 2014/40/UE va ser objecte de transposició pel Reial decret 579/2017, de 9 de juny, pel qual es regulen determinats aspectes relatius a la fabricació, presentació i comercialització dels productes del tabac i els productes relacionats.En virtut de la seva Disposició Addicional Segona és al Comissionat per al Mercat de Tabacs del Ministeri d'Hisenda a qui corresponen les funcions d'inspecció i control de la prohibició de venda de cigarrets i picada amb aroma a mentol a partir del 20 de maig de 2020, labor que normalment duu a terme a través de la Guàrdia Civil.Al mateix temps, la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat serà l'encarregada de coordinar les actuacions en aquesta matèria amb les de les comunitats autònomes, els organismes sanitaris competents de les quals hauran d'aplicar, a partir del 20 de maig de 2020, les sancions que corresponguin a les vendes de cigarrets mentolats que es puguin produir en els seus respectius territoris a consumidors.Amb aquesta prohibició s'acabarà gairebé un segle d'existència dels cigarrets mentolats a la UE, des que en 1925 fossin creats en l'Estat nord-americà d'Ohio per un caixer de restaurant, de nom Lloyd 'Spud' Hughes, a qui se li va ocórrer barrejar trossets de cristall de menta en la seva cigarreta.