La nord-americana Nvidia cancel·la la seva participació al MWC pel coronavirus

«Ens sap greu no poder assistir-hi, però creiem que és la millor decisió», diu la companyia, que se suma a LG i Ericsson

Actualitzada 09/02/2020 a les 11:57

L'empresa nord-americana Nvidia ha informat que cancel·la la seva participació al Mobile World Congress (MWC) per l'amenaça del coronavirus. La companyia –que fabrica xips i targetes gràfiques- ha anunciat que enguany no enviarà els seus empleats a Barcelona per assistir del 24 al 27 de febrer al MWC, sumant-se així a les absències anunciades de LG i Ericsson. «Hem informat ja a l'empresa organitzadora GSMA. Davant els riscos de salut pública pel coronavirus, la nostra principal preocupació és garantir la seguretat dels nostres col·legues, socis i clients», ha apuntat Nvidia en una breu entrada al seu blog. «Ens sap greu no poder assistir al Mobile, però creiem que és la millor decisió», ha continuat l'empresa nord-americana.