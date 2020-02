L'organització del MWC no deixarà entrar qui hagi estat a la Xina menys de 14 dies abans per prevenir el coronavirus

Actualitzada 09/02/2020 a les 21:50

GSMA, l'organització del Mobile World Congress (MWC), ha anunciat noves mesures de seguretat per prevenir el coronavirus. A la fira, que se celebrarà a Barcelona del 24 al 27 de febrer, no hi podrà accedir cap persona que hagi estat a la Xina menys de 14 dies abans –s'haurà d'acreditar amb el passaport o un certificat mèdic- ni qui provingui de la província xinesa de Hubai, epicentre del brot. Altres mesures que l'organització ha previst són implementar controls de temperatura o fer que tots els assistents certifiquin que no han estat en contacte amb ningú infectat. Aquestes mesures arriben poca estona després que l'empresa Amazon hagi anunciat que no participarà al MWC, sumant-se així a LG, Ericsson i Nvidia.