Aragonès defensa que no s'ha de «desaprofitar cap oportunitat» per resoldre el conflicte polític

Pel que fa a la figura del mediador, Aragonès ha assegurat que n'és partidari però que aquesta qüestió no hauria de bloquejar la negociació. «Si hi ha un mediador, millor, però en tot cas no hem de desaprofitar l'oportunitat d'allò que hem demanat tantes vegades que és que l'Estat s'assegui a resoldre el conflicte polític, políticament», ha sostingut. I en aquest sentit, ha reiterat que ERC assumeix en «solitari el desgast» que ha suposat «forçar l'Estat» a asseure's a negociar, malgrat que els «beneficis» són per al país.Davant això, ha considerat «fonamental» no desaprofitar l'oportunitat de posar sobre la taula de negociació que la solució del conflicte és «un referèndum sobre la independència de Catalunya» i «l'amnistia dels presos i els exiliats». El republicà també ha expressat que el president Torra ha d'encapçalar la mesa de negociació. Tot i això, ha reivindicat la seva assistència com a soci de l'executiu. «Evidentment estaré al seu costat per defensar el gran consens que ens uneix: l'autodeterminació i l'amnistia», ha valorat. A banda, el republicà ha demanat al PSC que sumi a favor del desbloqueig i que no prioritzi els interessos electorals per «desgastar» ERC com a «principal rival». «Això anirà d'ERC o PSC en les pròximes eleccions», ha vaticinat Aragonès.