Una seixantena de persones homenatgen els republicans exiliats que van travessar la frontera amb França l'any 1939

Coincidint amb la celebració del Dia Nacional de l'Exili i la Deportació, una seixantena de persones de diferents entitats memorialistes han pujat aquest dissabte al matí fins al Coll del Lli per retre homenatge als republicans exiliats l'any 1939. S'han trobat al voltant de les onze del matí a la part baixa de la ruta, des d'on han caminat durant mitja hora fins al punt on s'ha realitzat la commemoració. Precisament, el Coll del Lli és el lloc per on, el 5 de febrer de 1939, van travessar la frontera el president Lluís Companys, el lehendakari José Antonio Aguirre, el president de la República espanyola, Manuel Azaña i el president de les Corts espanyoles, Diego Martínez Barrio. També ho van fer centenars de civils i militars.L’acte s’ha organitzat per la Direcció General de Memòria Democràtica i el Museu Memorial de l'Exili (MUME), presidint per la consellera de Justícia Ester Capella. Aquest any també hi han assistit diversos representants municipals de la zona altempordanesa. Durant la commemoració s’han llegit de textos de Pere Bosch-Gimpera i Carles Pi i Sunyer, complementats amb una interpretació musical d’Ana Ros i Mercè Miró. Durant el seu discurs, Capella ha subratllat la necessitat de tenir dies com aquest, per recordar «activament» que Catalunya coneix bé l’exili. «Com una manera de fer palès que sempre estarà disposada a oferir la seva ajuda als que la necessitin» ha apuntat. «Hem d’acceptar que nosaltres hi estem implicats” ha recordat, afegint que moltes guerres d’ara - com per exemple la de Síria - van acompanyades d’imatges que recorden «al que ens va tocar viure a nosaltres».Acabat l'acte la comitiva s'ha dirigit al Museu Memorial de l'Exili (MUME) a la Jonquera (Alt Empordà) per inaugurar l'exposició 'Art i exili. Artistes de l'exili català de 1939'. Es tracta d’una mostra comissariada per l’historiador Enric Pujol que permetrà veure la donació d’Abelard Fàbrega al Museu de l’Empordà de Figueres i el fons Josep Narro al Museu Memorial de l’Exili. L’exposició es podrà visitar fins al 14 de juny.