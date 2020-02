La DGT no pot multar si no identifica al conductor

Segons una sentència, la multa sense identificació comporta la vulneració de la presumpció d'innocència

Actualitzada 07/02/2020 a les 13:31

Milers de persones són multades cada dia gràcies als radars mòbils i fixes de la DGT, en la majoria de casos el vehicle és identificat, però no el conductor. Els conductors reben, setmanes després de la infracció, la multa i han de pagar-la o bé identificar la persona que duia el vehicle.Això és el que li va passar a un conductor de Madrid que circulava a 160 quilòmetres per hora per l'autovia. Aquest conductor es va negar a pagar la multa i el seu advocat va presentar al·legacions al Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Madrid, que ha acabat dictant una sentència històrica: la DGT no pot multar ni restar punts al propietari d'un vehicle sense identificar el conductor, ja que s'està vulnerant la presumpció d'innocència.