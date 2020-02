FACUA alerta d'un error en motocicletes Triumph Speed Triple que provoca desacceleracions involuntàries

El sensor de l'accessori Quickshifter pot xocar amb la leva del canvi de marxes i impedir el seu funcionament

Actualitzada 08/02/2020 a les 12:41

FACUA-Consumidors en Acció alerta d'una fallada en les Triumph models Speed Triple S i Speed Triple RS (NNO2) que pot provocar desacceleracions involuntàries de la moto si s'ha instal·lat l'accessori Quickshifter (TSA), amb referència Triumph A9930469.La Direcció General de Consum ha informat que el sensor d'aquest element, que facilita els canvis de marxa més ràpids, pot entrar en contacte amb la lleva de la caixa del canvi de la motocicleta, «la qual cosa pot impedir que el canvi de marxes es produeixi suaument podent donar com a resultat una marxa fallida o un punt mort». Si això es produeix, la moto podria perdre acceleració sense previ avís, amb el possible risc d'accident que comporta.Aquesta incidència està inclosa, amb data de 23 de desembre de 2019, en la xarxa d'alertes de l'organisme, dependent del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. L'empresa Triumph Motocicletes Espanya ha comunicat aquest problema a les autoritats de consum de Madrid i està contactant amb els propietaris de les motos afectades per a procedir a la substitució de la lleva del canvi de marxes referencia Triumph T2085085 per la peça de reemplaçament Triumph T2085100. La companyia no ofereix informació sobre aquest tema a través de la seva pàgina web.