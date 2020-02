Descobreixen un nou tipus d'atac que manipula la lluentor de les pantalles LCD per a filtrar dades de PCs

Els atacants poden utilitzar aquestes petites modulacions en la lluentor, detectant-les i recuperant-les a través d'un senyal de vídeo

Un grup d'investigadors ha descobert un nou tipus de ciberatac que utilitza l'alteració de la lluentor de les pantalles de cristall líquid (LCD) equipades pels ordinadors per a filtrar les dades del dispositiu, com a arxius i contrasenyes, sense que l'usuari sigui conscient d'això.El descobriment de l'estudi, realitzat per investigadors de la Universitat Ben-Gurión del Néguev (Israel), se centra en el que denominen com un «canal òptic encobert» que aprofita els nivells de lluentor de pantalles i monitors d'ordinadors i que fins ara no ha estat previst per cap mecanisme de protecció existent. A través de la introducció d'un malware en els ordinadors, els atacants poden manipular els nivells de lluentor de manera «invisible», segons els autors, en modificar-ho per sota del llindar de percepció de l'ull humà, en un màxim del 3 per cent per píxel.Posteriorment, els atacants poden utilitzar aquestes petites modulacions en la lluentor de la pantalla, detectant-les i recuperant-les a través d'un senyal de vídeo, com les de les càmeres de seguretat, la d'un telèfon intel·ligent o una webcam, que es trobin a un màxim de 1,5 a 9 metres de distància, segons el tipus.A través d'aquesta mena d'atacs, els cibercriminales podrien obtenir tot tipus de dades del dispositiu entre els quals es troben arxius, imatges, claus d'encriptació i contrasenyes, com alerten en l'estudi. Aquest tipus d'atac no es basa en la infecció a través de la Xarxa, sinó que pot afectar els ordinadors que formen part de xarxes internes air gap, sense connectivitat a Internet ni a xarxes LAN, i que les empreses usen per a protegir les seves dades sensibles.Prèviament, això sí, aquestes xarxes empresarials han d'haver estat víctimes d'altres atacs com a amenaces avançades persistents (APT) i a més l'atacant necessita fer-se amb un senyal de vídeo de l'interior de l'oficina.