Balears activa l'alerta per quatre possible casos de coronavirus a Mallorca

La Conselleria de Salut i Consum del Govern ha informat última hora d'aquest divendres de l'activació del protocol

Actualitzada 08/02/2020 a les 11:53

El cas en recerca afecta a quatre persones d'origen britànic d'una mateixa família residents a Mallorca que han estat ateses pels professionals sanitaris. El pare ha acudit a l'Hospital Universitari de Son Espases i la mare i les filles han estat traslladades posteriorment al centre per a la seva avaluació.La família, segons ha avançat la Conselleria en una nota de premsa, ha manifestat que va estar en contacte amb una persona que va donar positiu per coronavirus, amb simptomatologia clínica, a França. Seguint el criteri dels professionals, l'home es troba aïllat i s'han pres ja mostres a tots ells per a enviar-les al laboratori de Majadahonda.Tots han quedat ingressats. La Conselleria ha llançat "un missatge de tranquil·litat i de confiança" en la labor dels professionals a l'espera que els resultats de les mostres determinin si es tracta o no de coronavirus 2019-nCoV. Així mateix, ha recalcat que es treballa en "estreta col·laboració" amb el Ministeri de Sanitat.